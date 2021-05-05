由富邦金(2881)旗下台北富邦銀行統籌主辦並擔任管理銀行之TPK-KY(3673)三年期美金壹億元聯合授信案已成功完成募集，今(5)日正式簽約。本次聯貸資金主要用於償還TPK既有金融負債及充實中期營運週轉所需，為TPK未來業務的穩健發展及財務管理策略的執行提供有力支持，同時也體現北富銀深耕聯貸市場、以實際行動成為企業創新後盾的決心。

本次聯合授信案由北富銀擔任統籌主辦行，安泰商業銀行為共同主辦行，並獲得渣打銀行、凱基銀行、新光銀行、台中銀行、高雄銀行及板信銀行合計八家金融機構熱烈參與，顯示金融同業對TPK現階段營運成效與未來發展潛力深具信心。

TPK為觸控科技領導廠商，利用領先業界之技術與經驗，持續提升產品規格、優化生產製程，並在可撓式相關觸控新材料上繼續投入研發，目前在奈米銀材料方面已成功導入電子白板等超大尺寸產品。去年TPK在營運效率提升及產品組合調整等方面展現良好成果，深獲客戶肯定，加上疫情帶動居家辦公及學校採用線上學習趨勢，筆記型電腦產品營收年成長達17%，全年獲利更較前一年度大幅提升，深化在產業之重要性。

(時報資訊)