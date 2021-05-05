葉元之臉書發文表示，諾富特員工爆料員工餐廳並無隔板。（翻攝自葉元之臉書）

新北市議員葉元之自4月底陸續接獲諾富特飯店員工爆料，飯店有檢疫客與一般客混居情形、檢疫客送餐和收垃圾電梯未分流等，今（5）日葉元之再度在臉書發文，稱又接到飯店員工爆料，指流行疫情指揮中心指揮官陳時中說飯店用餐區都有隔板，但事實上員工餐廳根本沒隔板。

葉元之表示，諾富特飯店向員工下封口令，禁止員工對外界透露飯店訊息，要說「飯店的訊息都以指揮中心為主」。但問題是，指揮中心表現不是狀況外，就是發布錯誤的訊息。令人質疑，到底是華航的諾富特欺騙陳時中？還是陳時中在包庇諾富特飯店？

葉元之指出，前天有個外包水電工確診，指揮中心認為是在一館B1員工餐廳感染的，正當大家害怕時，陳時中卻說飯店用餐區都有隔板，但諾富特員工向他爆料，員工餐廳根本沒有隔板，一館、二館員工都會去那裡用餐。

葉元之說，4月30日揭發諾富特飯店一館有混居狀況，當時陳時中狀況外，說一館可以分層做為防疫，但若有混居必會處分。然而桃園市政府已經坦承，諾富特飯店有出現混居，而且一館根本沒有申請做為防疫旅館！陳時中發布有關飯店的錯誤訊息，不僅會欺騙大眾，更會誤導大家對疫情傳播的了解，還會影響疫調的進行，十分離譜。

葉元之痛批，蘇貞昌在這次防疫出現大破口的時候，不僅不檢討指揮中心的疏失，卻反過來罵民眾，一下說民眾不按照SOP趴趴走，一下又說場所沒有實名制，千錯萬錯都是民眾的錯；還說民眾不配合，陳時中就算是神仙也做不好。他要請問蘇院長，剛剛指出的那些漏洞，也是民眾的錯嗎？

(中時 )