就算是夫妻、男女朋友，只要違反對方意願強行發生性行為，就涉犯性侵罪。一名年輕女上網傾訴，表示自己不接受無套性行為，但男友卻在性行為過程中將保險套拿掉繼續，雖然最後體外射精，仍讓她相當受創。年輕女表示很愛男友，對於這段感情是否繼續難以抉擇，聽完女網友故事，眾多網友憤慨指出，這樣的行為就是性侵，勸她斷捨離。

女網友在Dcard發文表示遭男友無套硬上，女網友表示，男友對她好且負責，兩人相處什麼都很好，但男友「性慾很強，每天可能都會想要，基本上他想的話我們就會做，除非我當天身體不舒服之類的，他也是會體諒我。」。

女網友從一開始就講明白不接受無套性行為，但男友每次都會「先來個幾下才戴套」，而這次更是在進行到一半的時候，把套套拔掉，直接無套。女網友一直說不要且想把男友推開，但力氣不敵男友。最後男友體外射精，讓女網友相當受創。

女網友說，除了這點，彼此各方面都很好，男友也做未來規劃將要結婚，且她也很愛男友，非常猶豫是否該繼續這段感情。

眾多網友看完，紛紛回應：「這應該算是性侵了吧」、「這種你還要？做出這種事情連尊重兩個字都沒有了 已經是強迫 哪天他只會再來一次甚至更離譜的事情」、「開始慢慢露出本性了」、「他就沒在尊重你 這種還不分手」、「某天你懷孕就欲哭無淚了，還是好好保護自己吧，1.吃避孕藥，2.分手」。

日前一起案例，一名花蓮婦人指控丈夫不顧她生理期硬上，還抓傷她，一審認定男方涉犯強制性交罪，但二審卻認為男方只是「太強勢」，未了解女方想法而行房，改判無罪，判決引發爭議。

最高檢察署認為，法院對於夫妻、情侶間性侵案件「違反被害人意願」要件，判斷標準分歧，致紛爭不斷，已提案最高法院大法庭裁判，請求作出統一見解，並撤銷本案二審判決，另為適法裁判。

(中時新聞網)