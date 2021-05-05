高雄水情自110年4月1日起轉為減量供水橙燈，並全日減壓供應自來水，澄清湖水庫蓄水量在4月中旬曾來到最低87萬噸，隨水情日漸嚴峻，高市府水利局與經濟部水利署合作開發水源，鑿井並取高屏溪地面水挹注澄清湖水庫成效顯現，澄清湖5日蓄水達93％（245萬噸），市長陳其邁說，對大高雄到6月中仍維持橙燈有信心。

高雄市長陳其邁表示，在市府水利局、經濟部水利署南區水資源局及自來水水公司攜手努力下，目前水利局已完成8口寬口井送水澄清湖2.21萬噸，將力拼於5月20日前完成全數32口井，每日總共可提供9.6萬噸水源，加上中央的30口抗旱水井與水源調度等措施，期望至5月底，每日共可增量48萬噸水量。

陳其邁說，大高雄對到6月中仍維持橙燈有信心，水利署也認為，只要下雨高雄水情就可望馬上反轉成為黃燈，但抗旱仍不可鬆懈，須有5月底前甚至6月不降雨最壞的打算，並做最好的準備，希望在旱象未解除情況，大家仍要節約用水。

高雄市府水利局表示，澄清湖滿庫容量約260萬噸，目前蓄水量245萬噸，而之前高雄市每日用水量約150萬噸，實施節水後降為133萬噸，雖然澄清湖目前庫存量達標，但因旱象尚未解除，水情隨時有變化，呼籲民眾仍要節約用水。

(中時 )