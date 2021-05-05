台灣職業女網好手謝淑薇2019年溫布頓草地錦標賽女雙封后的搭檔、捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova），今年3月才宣布懷孕的好消息，近日接受捷克媒體訪問時透露退休的決定，希望明年可以在一場正式賽事好好告別職業網球生涯。

史崔可娃透過Instagram表示，自己從宣佈退休後到現在，感覺還是有點奇怪，畢竟網球一直都是她生活的重心，自己對這項神奇的運動有滿腔熱情，不論這項運動給她多少痛苦、淚水、放棄及汗水，所有偉大的時刻和勝利都讓一切值得了。

「我從來沒有想過會在新冠肺炎全球大流行期間宣佈卸下職業選手身份，然而，人生中總有些時刻是無法計畫的。」史崔可娃如此說，「我對於將以母親身份展開新生活相當期待，但我不接受還沒在球迷面前打完最後一場賽事就退役，如果可以的話，我會在各位面前打完最後一戰，來個正式的告別。」

史崔可娃對於自己多采多姿的職業網球生涯相當感激，生涯代表作正式2019溫網，那一次她不但女雙和謝淑薇勇奪冠軍，女單也挺進到最後4強。

史崔可娃退休消息一出來，不少網球好手送上祝福，同樣已經當媽的比利時退役名將克萊絲特絲（Kim Clijsters）表示：「妳會是很棒的母親！恭喜妳擁有一個偉大的生涯，總是在巡迴賽中做妳自己！等不及再跟妳見面了！」謝淑薇的澳洲教練保羅（Paul McNamee）則說：「珍重再見芭芭拉，我們不會忘記妳和我們一起在上一場溫布頓（2019溫網）共享的精湛表現，妳會是很棒的媽咪，祝福妳。」

(中時 )