摩根大通（JPMorgan Chase）董事長兼執行長傑米·戴蒙（Jamie Dimon）不喜歡在冠狀病毒大流行期間，採用的新的遠端工作架構。

戴蒙已經告訴他的美國員工，他們應該開始習慣於本月返回，目標是到7月，有50％的工人通過辦公室輪換。雖然他很好，而且在家做兼職的員工可以提供更大的靈活性，但他在星期二說，這不能代替在辦公室工作。

戴蒙在《華爾街日報》執行長理事會上說：「我們希望人們重新工作，我的看法是，在9月，10月的某個時候，它將看起來像以前一樣。」、「每個人都會對此感到滿意，是的，通勤，你知道人們不喜歡通勤，但那又如何。」

儘管諸如Zoom之類的遠端工作和視頻會議工具對於在大流行期間讓華爾街交易員和銀行家繼續工作至關重要，但包括戴蒙和高盛（Goldman Sachs）的戴維·所羅門（David Solomon）在內的CEO對這種新模式表示不滿。這與Facebook和Twitter等技術公司形成鮮明對比，後者已經宣布永久性地將遠端工作轉移給想要的人。

戴蒙說：「我將取消我的所有Zoom會議，我已經準備好了。」

他還說，客戶告訴他，在摩根大通輸給競爭對手的情況下，這是因為「其他人的銀行家來了，而我們的銀行家沒有去。那是一個教訓。」

戴蒙說，根據他們的角色，員工仍然可以進行遠端工作。他說，摩根大通目前不能要求工人接種疫苗，也不會強迫出於宗教或健康理由而反對接種的人。

(中時新聞網)