前WWE女子摔角冠軍米琪詹姆斯(Mickie James)的怨氣還未發洩完，遭遇解雇和垃圾袋事件之後，她再度向媒體批評WWE「年齡歧視與性別歧視」。WWE還把這兩者合併，只歧視資深女選手，同時追捧那些資深的男選手。

米琪說：「特別是以我自身為例，他們每次都把我呈現的很老。我現在41歲，每一個和我同齡、或是年齡更大的男子冠軍都會被吹捧得更偉大。他們確實都很棒，都是天殺的優秀，但是為什麼輪到女人就不同了？年齡歧視這種狗屁事情是真實存在的。」

即使2009年米琪還年輕的時候，就被身材纖細的女子冠軍Michelle McCool和Layla嘲笑是「Piggie James(小豬詹姆斯)」。那次對決最後是米琪奪下女子冠軍，米琪還願意正面看待，認為那是象徵對抗「身材歧視」霸凌者的故事。

然而2016年那次更糟。米琪回鍋WWE，隔年參與女子冠軍布莉絲(Alexa Bliss)的劇情。兩人反目之後，布莉絲公然稱呼米琪是「老女人(old lady)」，還在她的休息室偷放助行器和一包成人紙尿褲。雖然布莉絲遭到憤怒的米琪痛打一頓，但布莉絲最後還是狠狠羞辱並在冠軍戰擊敗了米琪。

當時米琪才38歲，霸凌她的人自然不是布莉絲(她實際上是個好人)，而是WWE的劇本要求。米琪說：「我一直都很聽話，我不知他們為何這樣對我，總是讓我忍受這些鳥事。我也不認為是Vince的主意，他一直很尊重我(老闆Vince McMahon)。」小豬那段劇情至今仍讓一些觀眾覺得不快。

(中時新聞網)