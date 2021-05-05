雲林科技大學第四屆高階領袖班學生約定缺課就罰1000元，到今年畢業前共收到罰款9萬2000元，5日捐給創世基金會斗六院、雲林縣脊髓損傷協會。（雲林科技大學第四屆高階領袖班提供）

雲林科技大學第四屆高階領袖班學生大多來自彰雲嘉企業負責人或專業經理人，2年前入學前，同學們達成默契缺一天課奉獻1000元，以鼓勵出席，到今年畢業前共收到罰款9萬2000元，5日捐給創世基金會斗六院、雲林縣脊髓損傷協會。

這一筆奉獻款拋磚引玉，教授鄭博文也捐2萬元，加上同學們額外捐贈共收到近30萬元，各捐給創世斗六院、雲林縣脊髓損傷協會各15萬元。

班長、緻麗伯爵董事長劉良義表示，創世基金會為社會解決很多問題，照顧植物人，讓他們有尊嚴的活著，減輕許多家庭的壓力；雲林縣脊髓損傷者不因肢體不方便而自卑或自憐，努力走入社會面對工作與生活的挑戰，令人欽佩。

雲科大管理學院長陳昭宏、第四屆高階管理碩士班教授鄭博文，與20名學生帶著100公分巨型康乃馨花束及別緻的母親節蛋糕，為創世斗六院3名植物人院民的媽媽表達對母親的感謝。

其中42歲的陳姓院民去年八月工作回家，突然心肌梗塞，當時64歲的母親生病住院，家中無人而未能及時就醫，成為植物人狀態。

15歲的陳小朋友因生產過程不明原因未醒，被醫生判定為植物人狀態，媽媽現年46歲。28歲的張姓院民在高中畢業前夕車禍重傷成為植物人。

張媽媽說，即將出社會工作的兒子意外成為植物人，當下她感覺世界天崩地裂，以為這個家要完了，幸好聯繫上創世基金會，安排兒子入院，才有了轉機，謝謝社會大眾的幫忙。

創世斗六院表示，全台近800位院民中，25％植物人是人母，20％的照顧者是母親。

創世斗六院呼籲，植物人安養每日需要龐大的開銷，每日需要1650元，希望社會大眾定期小額捐款，讓愛可以細水長流永不中斷，認助專線（05）5377855。

(中時 )