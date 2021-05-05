交通部觀光局去年7月到10月實施安心旅遊補助，卻成為不肖旅行社詐財對象。（盧金足攝）

警方同步搜索北中南等7處據點，傳拘15人到案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲贓證物現金6萬2100元、相關旅遊團申請補助文書及帳冊等贓證物。（盧金足攝）

詐安心旅遊財 旅行社詐領觀光局補助款不法獲利400萬

為減少疫情衝擊，鼓勵國內旅遊，加速觀光產業復甦，交通部觀光局去年7月到10月實施安心旅遊補助，卻成為不肖旅行社詐財對象，中部打擊犯罪中心5日宣布破獲嘉義市一家不肖旅行社，針對安心旅遊請領補助達上限，涉嫌聯合三家人頭旅行社詐領旅遊補助金，經警方同步搜索北中南等7處據點，傳拘15人到案，並查扣6萬2100元、相關旅遊團申請補助文書及帳冊等贓證物，估計掛名申請補助達93團，不法獲利達428萬餘元，警詢後依詐欺及偽造文書等罪嫌移送法辦。

疫情影響觀光旅遊業交通部觀光局為因應新冠肺炎疫情影響，且鼓勵國內旅遊，加速觀光產業復甦，編列相關補助經費，但預算有限，且為能雨露均霑落實照顧廣大旅行業者，訂定申請上限，即每家旅行社以申請35團為上限，分公司增加兩團。

中部打擊犯罪中心偵查第六大隊副大隊長廖水池表示，嘉義市一家不肖旅行社，以人頭旅行社詐領補助，排擠其他真正需要補助之旅行社，造成政府補助目的失能。

這家不肖旅行社東窗事發，廖水池指出，因舷有民眾向刑事局偵查第六大隊檢舉嘉義市某旅行社違反《交通部觀光局輔導旅行業推廣安心旅遊補助要點》第3條第2款「每家旅行業依本要點申請補助，以申請35團為限」規定，立案偵辦。

經雲林地方檢察署指揮偵查第六大隊，並會同花蓮港務警察總隊、雲林縣警察局刑事警察大隊、嘉義市警察局刑事警察大隊、台北市政府警察局信義分局、彰化縣警察局刑事警察大隊等單位共同查緝。

警方追查，63歲的旅行社林姓負責人，規避相關主管機關稽核，涉嫌聯合3家人頭旅行社，由該旅行社實際承攬出團，卻掛名人頭旅行社，向交通部觀光局請領超過團數的每團3萬元或7萬元不等補助，涉嫌詐欺及偽造文書之不法行徑。

檢調同步搜索包括旅行社四家子公司及其他 三家人頭旅行社共七家旅行社公司，查扣6萬2100元及相關旅遊團申請補助文書及帳冊。經調查發現犯嫌經營的旅行社實際承攬旅遊團體，因已達到補助上限，聯合3家人頭旅行社，意圖為自己之不法所有，偽造不實之文件向交通部觀光局申請補助，獲取不法利得，初步估計掛名申請補助達93團，不法獲利達428萬餘元。

警方強調，為遏止不法行為，嚴加查緝冒領歪風，保護國內旅遊產業，呼籲業者切勿貪圖不法利益冒領相關政府補助，造成國家財政成本增加以及觸犯刑法詐欺罪。

(中時 )