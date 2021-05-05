華航、諾富特飯店群聚已累計28人染疫，周一確診的案1145外包水電工，原本公布的足跡都在新北巿蘆洲，但今天又新增活動地點，且擴及三重，指揮中心公布，案1145於4月29日晚間9點30分至10點40分曾皇爵飲料三重商工店，另外，個案在發病後曾至診所看病，目前該診所3名醫護已匡列隔離，當日看診的民眾則自主健康管理，並會追蹤後續健康狀況。

諾富特飯店外包水電商於5月3日確診，指揮中心昨公布其足跡，包括兩度在新北蘆洲區中華街上的皇爵飲料店，時間分別為4月26日晚間9點15分至深夜12點30分，及29日晚間9點30分至10點40分，以及29日中午曾光顧蘆洲民義街的吉野烤肉飯。

指揮中心今日更正外包水電工足跡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日更正案1145足跡，將29日的皇爵蘆洲中華店，改為皇爵三重商工店。《中時新聞網》稍早致電至皇爵-三重商工店，店員無奈表示，剛接獲衛生單位通知，正在進行打烊作業，將實施店內外大消毒，有最新消息會在臉書公布。

皇爵飲料店稍早在臉書發出公告，三重商工店今日提早打烊，將進行消毒作業。（圖／翻攝自皇爵飲料店臉書）

外傳該案期間還曾至炸雞店購餐，指揮中心發言人莊人祥回應，現在公布足跡，都以「可傳染期」為主，炸雞店足跡不在傳染期間內，因此沒公布的必要。另外，莊人祥也補充表示，該案曾去過的診所，已有3名醫護人員進行隔離，也會通知當日看診民眾，至於是哪一家診所則不對外說明。

(中時新聞網)