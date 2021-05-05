《親子天下》今天公布《2021社群世代兒少心理安全感萬人大調查》，有近半數兒少缺乏自信心、近4成孩子自覺比不上別人，1／3常害怕失敗而不敢嘗試新事物，且越頻繁依賴網路交友的孩子，其情緒自癒力也較弱。

《親子天下》與金車文教基金會於今年3月15日至30日針對全台9-15歲兒少進行《2021社群世代兒少心理安全感萬人大調查》，採便利抽樣法發送電子公文給全台灣的中小學，邀請國小3年級至國中9年級的學生填答，最後共回收1萬7355份問卷。

調查發現，僅52％小孩認為自己是個不錯的人，36％認為自己比不上別人，且有1／3(33％)因為害怕失敗，不敢嘗試新的事，其中有近半數(46％)的孩子常擔心因為做錯事，爸媽會不喜歡自己，代表擔憂父母的愛是有條件的。

面對負面情緒，89％的孩子知道怎麼做能讓自己感覺好一些，遇到困難或沮喪，79％的人也知道可以找誰訴苦、聊心事。這個數字，比起2014年親子天下調查10~15歲兒少，僅38％的孩子知道該找誰訴苦，進步了許多。

從整體兒少的調查結果來看其中，孩子的優先談心對象，最多數是同學好友占4成、其次是父母占3成，但令人憂心的是，位居第三高(12％)的選項竟是「沒有人可以談」。

用年段交叉分析後發現，小學高年級以後，最優先談心事的對象不再是父母了，而以找同學好友傾訴的比率居冠。問到「當我感到難過或沮喪，會先找誰談心事？」，優先找父母談心事的比率，從小學中年級的42％，到高年級急速下降到28％，到國中則僅剩下19％。優先找同學好友談心事的比率則隨年段增加，中年級是28％、高年級41％、國中更高達52％。

基隆市學生諮商輔導中心兼任心理師鍾依靜觀察，網路交友的普及程度可能超出父母想像，「很多父母不知道孩子在網路上交朋友，更不知道孩子有可能與網友發展成男女朋友，」她談到，孩子與網友的熟悉度與親密度可能都和父母想的不一樣，建議家長可以了解一下孩子的交友情形，也花時間溝通網友的界線。

知名旅行作家藍白拖表示，在孩子上大班之際面臨到孩子不想上學、寫作業的狀況，於是他帶著孩子搭便車環島，中途雖然遭遇很多阻礙和困難，但他會和孩子一起想辦法克服、解決，最終孩子也覺得自己和爸爸完成了一件很酷的事情。藍白拖提醒父母，最重要的關鍵仍在於陪著孩子一起。

(中時 )