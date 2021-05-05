台南市養豬協進會5日舉行會員大會，行政院農業委員會主委陳吉仲受邀出席，農友反映飼料等成本增加，希望豬價不要有1公斤80元的「天花板」限制，陳吉仲表示，目前台灣毛豬批發市場每百公斤豬價平均約7400元，期待產銷調節維持好的價格，保障農民收入。

因應萊豬開放進口，政府編列4年新台幣近130億元的「養豬產業全面轉型升級計畫」，包括輔導養豬場現代化轉型升級，然台南市養豬協進會理事長曾勝誠說，去年來，國際進口飼料玉米等原物料漲價，豬舍改善工程叫不到工，建築成本上漲。

陳吉仲說，今年1月開放萊豬進口以來，至今沒有1公克的萊豬進口，更重要的是，130億元基金如何去落實，讓農民養豬設備、屠宰場、肉品市場、出口設備更新改善，並維持市場拍賣價格遠高於農民成本。

陳吉仲表示，最近原物料在漲，國際玉米進口價從1公斤6元漲10元以上，養豬成本增加，現在拍賣價每百公斤約7400元，除了做好產銷調節，並要穩定豬價在6500到8000元間，讓養豬戶有合理利潤。

(中時 )