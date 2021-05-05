農委會農糧署與MUJI無印良品攜手合作販賣符合東奧規格的香蕉，不過日本疫情回溫，已延宕1年的東奧是否順利舉辦不得而知，外界質疑是否無法順利銷往東奧的香蕉而轉銷國內，農糧署否認該說法，強調高品質的香蕉也應讓國人享用。

為協助我國農產品業者產業升級，使農產品生產規範與國際標準接軌，農糧署去年3月公告優化版香蕉良好農業規範(TGAP) 2020 PLUS，為讓國人食用高規格香蕉，本次將於全台54間MUJI無印良品門市同步販售，預計一個月販售超過12公噸，這也是國內首度販售東奧規格的香蕉。

農糧署表示，東奧大會規定所有食材都必須符合全球良好農業規範(GGAP)或JGAP，而東奧組委會認可台灣取得TGAP 2020 PLUS的水果如香蕉、鳳梨、芒果、火龍果，因此目前共有4樣水果可作為東奧選手村的供應食材。

然而日本疫情又起，以延宕1年的東奧能否今年順利舉辦再添變數，因此有質疑的聲音認為東奧期程不明朗，所以才緊急轉銷回國，農糧署只表示不直接做相關聯想，而且東奧尚未舉辦，既然符合TGAP 2020 PLUS的香蕉已經達到東奧規範，會持續和日本方積極洽談。

農糧署副署長姚志旺表示，台灣消費者之後在MUJI門市就可以享用外銷規格的香蕉，然而不只香蕉，符合TGAP PLUS的水果還有鳳梨、芒果以及火龍果，相關通路農委會正在努力接洽中。

(中時 )