諾富特延燒，案1145外包水電工的弟弟和其妻，各自帶1名小孩居家隔離，但弟弟5日出現症狀而採檢，小女兒自己戴著口罩，搭乘防疫計程車回社區找媽媽。里長協助幫忙，批政府在居隔轉移時，應該有全套防護等更細膩的做法。

桃園市衛生局表示，因為弟弟有症狀，5日由中央流行疫情指揮中心安排採檢，小孩因無人照顧，因此由防疫計程車載送小孩，交由媽媽照顧。對於是否成為防疫破口？衛生局說，媽媽目前並無症狀，加上孩子需要被照顧，才有如此考量。

該里長投訴，指案1145染疫後，他弟弟、其妻、2名小孩一起居家隔離。為避免疫情擴散，弟弟與妻子各自照顧1名小孩。不過弟弟5日晚間有相關症狀，中央決定安排採檢，因擔心僅小三大的孩子無人照顧，因此安排防疫計程車，把孩子載回給媽媽。

里長批評，因媽媽很守規矩，不離開房子，因此打給里長，請他幫忙，他自己也協助開門。但發現孩子只有戴著1個口罩，其他防護設備都沒有，認為應該要有全套設備防護，才是細膩的做法。此外孩子跟有症狀的爸爸相處了2天，貿然交由媽媽照顧，會不會把風險帶到另一個家庭？

(中時 )