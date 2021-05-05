港姐冠軍出身的女星吳綺莉，比起演藝成績，更為人所熟知的，是她與影壇巨星成龍之間的婚外情，以及生下兩人的女兒吳卓林，當年成龍雖開記者會說出那句名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」，並表示孩子是他的就一定負責，但多年來孩子是與吳綺莉相依為命長大，並無父親資源，而相比於成龍的人生，吳綺莉多年來歷經艱辛波折，背負小三之名22年，近日她在微博吐露心聲，讓人看了相當不忍。

成龍當年在影壇走紅，身邊多的是美女環繞，而他在1999年爆出跟吳綺莉搞婚外情，且女方已懷孕數月，而成龍僅是公開認了出軌，未對母女負責，元配林鳳嬌對成龍也是一片癡情、不離不棄，他才慢慢在婚姻中定下來，但吳綺莉母女卻是經歷艱難人生，還被傳硬生下女兒是為了爭奪成龍財產，事實卻是孩子的爸放她們母女自生自滅，吳卓林跟父親不曾相見，坦言跟爸爸的熟識程度，比演藝圈工作人員還不如。

吳綺莉微博吐心聲。(翻攝自吳綺莉微博)

而好不容易將吳卓林拉拔長大，母女倆關係卻拉警報，2017年吳卓林出櫃，隔年在加拿大跟洋人女友Andi登記結婚，外傳因此是與母親關係決裂，吳卓林憤而私奔，直到需要經濟援助才跟母親破冰和解，吳綺莉這期間不時抒發心情，對於孩子的狀況感到無奈。

如今吳綺莉背負這段不倫戀重擔已22年，她日前在微博貼出曬太陽照片，寫下：「什麼叫快樂，家人平安，身體健康，有口飯吃，相親相愛，一家喜樂，人生沒有十全十美，一家平安就是最快樂」，感覺對於舊愛與女兒，已經看開許多，去年她罕見透過經紀人澄清沒有爭奪成龍財產的念頭，如果有「早在吳卓林沒滿十八歲以前，她就該採取行動了」，對照如今的超然，讓眾人嘆她真的不容易。

(中時新聞網)