母遭賓士男撞亡... 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡，黃暐瀚5日上午工作結束後，立即搭高鐵奔回台中，趕抵北區市立殯儀館上香，黃表示，母親節原預定要回台中陪媽媽吃飯，發這樣的事情，他們一家人都相當難過。

黃暐瀚說，他的妻子跟兒子接獲噩耗，第一時間先趕到殯儀館，他身為新聞媒體人，所以錄完直播節目後，搭高鐵趕回台中；這周母親節原預定回台中陪媽媽吃飯，如今發生這樣的事，家人很傷慟。

其胞兄黃暐舜說，家屬有提出質疑點，要交由警方釐清，他相信司法，若是真的酒駕撞人要嚴懲；黃暐瀚說，有媒體提到肇事者事發後到超商買酒喝，但是立即喝完酒，酒測值會不會是0.4毫克，要讓警方去查明釐清。

有資深員警指出，血液酒精濃度可準確的計算人體內的酒精殘值，若立即喝酒進行酒測，會有呼氣酒精濃度，但如果是抽血，就有可能測不到血液酒精濃度，但警察不可能攜帶抽血工具，且要當事人同意或是符合抽血要素才能到醫院測血液酒精濃度，才會精準知道對方喝了多少酒及血液酒精濃度的計算。

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(中時 )