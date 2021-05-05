苗栗縣模範母親5日上午表揚，苗栗縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿贈送每位模範母親金戒指，議長鍾東錦則贈送每位母親紅包紀念。（謝明俊攝）

苗栗國中舞蹈班學生替母親節表揚大會暖場。（謝明俊攝）

大湖助產士何惠美接生超過2千多嬰兒，獲選今年苗栗縣模範母親。（謝明俊攝）

苗栗知名玉英豆腐乳創辦人郭江玉英獲得今年苗栗縣模範母親，兒子郭勝德（右）現已接下衣缽。（謝明俊攝）

苗栗縣110年模範母親表揚大會，由苗栗國中舞蹈班同學表演

苗栗縣2021年模範母親表揚，5日上午在竹南舉行，苗栗縣長徐耀昌及夫人一同出席恭賀18位得獎母親。其中，苗栗縣知名「玉英豆腐乳」創辦人郭江玉英，開創改良豆腐乳成為苗栗知名特產。在大湖接生超過2千8百名嬰兒的何惠美，育有4名子女都培養從事醫學工作，獲選成為今年模範母親。

五月是感念母愛春暉的日子，苗栗縣共有18個鄉鎮市，分別推選出1位模範母親。今年的模範母親中，年紀最長的是來自銅鑼鄉的吳蘭英、及造橋鄉的黃陳甲妹，2人高齡都已87歲，子孫滿堂，5日的表揚大會，18位模範母親都由子女，甚至是3代、4代同堂共同到場慶賀。

苗栗縣政府社會處為了體念母親們的辛勞，特別選在竹南1家豪華餐廳舉行，並在表揚大會結束後，由家人陪伴老母親吃頓溫馨的母親節大餐，並特別請來苗栗知名樂團演奏美妙樂音來慶賀母親節。

在18位模範母親中，創辦苗栗知名玉英豆腐乳的郭江玉英，現年已經85歲，郭江玉英母家原本就是製作豆腐乳，郭江玉英從小就跟著父母親身邊幫作豆腐乳，對於傳統豆腐乳技術非常精練，因此，郭江玉英從1969年開始自行生產豆腐乳，獲得鄰里歡迎，1987年自創郭家莊品牌，以玉英豆腐乳打出名號，成為苗栗縣知名特產，並成為苗栗縣政府招待貴賓的必備拌手禮。

玉英豆腐乳目前有多種相關產品上市，郭江玉英本身已退休，交棒給兒子郭勝德接手，孫子郭易儒也已加入生產團隊，玉英豆腐乳已成四代傳承的傳統美食。

在大湖鄉擔任助產士的何惠美，現年81歲，1959年畢業自台中護校後就回到大湖鄉擔任助產士，當年大湖鄉南湖村因交通不便，又位處偏僻，村民生產不便，何惠美自願到南湖村工作，經常徒步長途跋涉進入山區助產，照顧偏鄉孕婦，前後20餘年接生過2千8百名嬰兒。

何惠美丈夫曹耀南，也是國防醫學院畢業，曾歷任空軍醫院、榮總等單位，2人育有4名子女，全都是從事醫學工作，一家6人全都從事醫學工作，在苗栗是非常難得的。

苗栗縣長徐耀昌與夫人蔡麗卿，5日上午特別到場慶賀母親節，立委徐志榮夫人王慧珍、陳超明夫人吳麗利，以及多位女性鄉長、縣議員都齊聚提前歡慶母親節，並希望全天下的母親都能健康快樂。

(中時 )