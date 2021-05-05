5月2日紅人對決小熊比賽中，紅人投手賈瑞特(Amir Garrett)三振小熊打者雷佐(Anthony Rizzo)相當激動，興奮搥胸叫囂並比出「這是我主場」手勢，當打者回休息區後他仍繼續噴垃圾話，這讓小熊隊友相當不滿，其中「魔術師」拜耶茲(Javier Baez)回敬他幾句，更衝上場與賈瑞特爭辯，隨之而來兩隊板凳清空，場面非常火爆。而今天早前大聯盟針對此事進行懲處，給予賈瑞特7場禁賽處罰，拜耶茲則領到罰單，聯盟出手如此重或許和賈瑞特過去有那麼一點關係，因賈瑞特已非首次造成兩隊板凳清空局面。

Amir Garrett strikes out Anthony Rizzo, words are exchanged and then both benches clear during the Reds and Cubs game. pic.twitter.com/dGX508V2Gh — Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) May 1, 2021

Garrett and Baez have locked horns before. See this video from 2018. https://t.co/1f9w6RfHsA #reds — Mark Sheldon (@m_sheldon) May 1, 2021

2018年時他也曾三振拜耶茲，兩人之後也爆發衝突引板凳清空，這也難怪拜耶茲對賈瑞特如此不爽，因兩人積怨已深。另外2019年紅人與海盜爆發衝突，主角又是賈瑞特，9局上海盜大幅領先下，賈瑞特疑似不滿對手在休息室叫囂，一人衝進海盜陣營大打出手，引發兩隊肉搏戰，而紅人除賈瑞特強打普伊(Yasiel Puig)也遭驅逐，那時賈瑞特則遭到8場禁賽。看來他的火爆脾氣已在聯盟出名，短短三年就爆發如此多次衝突。

Amir Garrett went at the Pirates all alone, Yasiel Puig still came to his defense after being traded to Cleveland 🤭



Madness in Cincinnati



(via @FOXSportsOH)pic.twitter.com/vqhNq9S2Ww — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2019

另外賈瑞特本季成績也不好，只有0勝1敗，自責分率高達10.38，總計8.2局送出7次三振，在與小熊的那場對決中，只上場投了0.2局送出1次三振，而那次三振就是兩隊衝突的導火線，或許他真的太過興奮了，才導致場上情緒失控，接下來他有7場比賽不能上，希望他能趁這段時間好好平息怒氣，之後再重新出發。

(中時新聞網)