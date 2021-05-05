近來有鄉民在PTT爆料，有個知名竹科媽媽群組「不想讓低端人口加入」，設了嚴格入群規定，這讓網紅橫綱凱咪看不下去，怒斥她們只是拿老公錢的吸血蟲，接著反酸這些高端有質感的竹科媽媽們，撇開老公成就不看，不知道開設的五道門檻，自己是否有「完全達標」，立刻引發網友議論。

竹科媽媽群組被爆設門檻「不想加低端」，讓橫綱凱咪不齒「吸血蟲裝清高」，沒想到對方反駁認識的竹科太太們，不僅婚前都有工作，學經歷多是碩士、上市公司員工或公務員，這讓她反諷是想證明「婚前」不是吸血蟲，而是婚後有許多苦衷才成了吸老公血的蟲，完全不是出自本身意願，但有錢還是高人一等，因此達不到入群五項目就是「低端人口」，仍會破壞竹科媽媽群組質感。

此外，有人指出少子化是國安危機，竹科媽媽們在家帶小孩，為社會付出這麼多，卻被批評如此難聽，對此，橫綱凱咪坦言更擔心少子化後，被竹科媽媽教出來的孩子會影響台灣未來，尤其強調身教重於言教的社會，小孩恐怕會完全吸收全職媽媽言行品行，擁有這些學經歷，卻成為假高尚且無同理心還狗仗人勢的吸血蟲，讓人質疑高學經歷對國家社會是否有用？

最後不禁反問這些竹科媽媽們，若撇開老公的一切不看，那當初設置的五道門檻中，是否都有「完全達標」？強調會痛批這些人純粹看不慣依身家分階級還加上輕視他人的行為，不說還以為到日本武士朝代，五項不足就淪落為賤民。

(中時新聞網)