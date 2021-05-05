蔡旻樺今天接受加冠典禮。(曹婷婷攝)

中華醫大317人接受加冠，並傳光、宣誓，效法南丁格爾的精神。(曹婷婷攝)

外祖父、母親接連在3年間相繼因癌辭世，面對家人病痛卻無能為力，在醫院擔任行政工作，看盡生老病死卻幫不了家人的無助感，讓40歲蔡旻樺在2年前下定決心，重返校園讀護理系，錄取中華醫事科技大學護理系進修部就讀，今天出席加冠儀式，暑假過後，他也將辭職，專心到醫院實習，一圓護理師夢想。

蔡旻樺畢業於輔仁大學公衛系，在醫院擔任行政職務15年，2年前錄取中華醫事科大進修部四技護理系，是班上最年長的學生。他說，重拾書本不是容易的決定，他每周一到五奔波嘉義、台南，白天工作，晚上讀書，但很感謝還有這個機會圓夢。

他將在今年暑假開始到醫院臨床實習，因無法兼顧工作，他已經打算辭職。捨棄穩定工作圓夢，他說，希望能全力以赴在畢業後順利考取證照，期許50歲之前，能以護理師資格從事幾年護理臨床照護工作。他說，護理工作需要體力輪值大小夜班，希望能把握50歲前好好善盡護理職責。

華醫護理系今天中午舉辦學生實習前的加冠典禮，包含五專、四技等共317人，引燭傳光，並宣誓效法南丁格爾的精神。儘管新冠肺炎疫情有升溫趨勢，但這群南丁格爾都懷抱熱忱。

校長曾信超說，護理系是華醫的碁石，53年來培育無數專業人才，深受業界肯定，目前新冠肺炎疫情嚴峻，特別是這一、兩年新冠肺炎疫情嚴竣，看到仍有這麼多年輕學子堅持走護理師這條路，為社會大眾的健康守護，令人感動。他也期盼大家實習時，要把在校所學的充分發揮，給病患貼心、細心的照顧。

(中時 )