后里區「愛的書庫」於后里區育英國小揭牌啟用。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

后里區「愛的書庫」曾於107年關閉，經台灣閱讀文化基金會多方奔走、各界慷慨捐助下，今年在后里區育英國小啟用。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市后里區育英國小與財團法人台灣閱讀文化基金會攜手合作，在獲財團法人台中縣林賴足女士教育基金會、財團法人台中市正覺堂、玉山文教基金會贊助下，后里區「愛的書庫」今日於后里區育英國小揭牌啟用，市府教育局副局長方炳坤到場見證，期盼藉此提升師生閱讀的深度與廣度。

育英國小校長王志嵩表示，育英國小地處偏遠，文化刺激較不足，學校致力推動閱讀教育，包括透過葫蘆墩文化中心行動圖書車長期定時駐點、「尋找書中精靈」新書行動劇宣導，活化閱讀的廣度與多元性，豐富孩子們的學習與眼界。今日「愛的書庫」啟用，讓育英國小的師生延伸閱讀領域，讓書香瀰漫校園，進一步搭起孩子們與世界接軌的橋梁。

方炳坤表示，市府多年來與民間單位攜手合作，將資源送到有需要的孩子身上，透過校園改造、城鄉共學、產官學合作等多元方式，促進弱勢地區師生有更多學習與自我實現的機會，未來將持續提供學校更豐富的閱讀教學環境與資源，打造學校成為「愛閱校園」，為孩子埋下愛閱讀的種子，讓孩子從閱讀中激發想像力，拓展看世界的視野。

方炳坤指出，近年台中市在閱讀領域成績亮眼，今年全國閱讀績優學校團體及個人評選，台中市共榮獲15個獎項，其中6所學校獲得「閱讀磐石學校獎」全國居冠、5位閱讀推手個人組及4個閱讀推手團體組，成果豐碩。

教育局表示，台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」自95年成立至今，協助學校建置愛的書庫已突破340座，秉持著「共讀分享、智慧循環」的理念，積極推廣閱讀、互享書箱，豐富孩子的眼界與心靈。后里區「愛的書庫」曾於107年關閉，經台灣閱讀文化基金會多方奔走、各界慷慨捐助下，今年在后里區育英國小啟用。

今日啟用儀式，包括教育局副局長方炳坤、台灣閱讀文化基金會董事兼國立公共資訊圖書館長劉仲成、玉山文教基金會台中地區召集人陳勇誠、后里區長賴同一皆出席見證。

(中時 )