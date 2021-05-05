國研院今日指出，2017年國研盃i-ONE儀器科技創新獎獲獎團隊張量科技的球型馬達預計在6月搭Space X火箭上太空驗證。而2021年第13屆國研盃i-ONE儀器科技創新獎已正式起跑，徵件至8月2日止。

國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（國研院儀科中心）執行科技部政策，在2009年創辦「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」，以培育儀器自製人才，鼓勵青年學子將創意實現。第13屆競賽已正式起跑，號召各路好手組隊提案，徵件活動自即日起至8月2日止，最高獎金新台幣10萬元。

國研院表示，2017年第9屆國研盃i-ONE國際儀器科技創新獎的中學組冠軍，正是由新創公司張量科技執行長顏伯勳和技術長李尚融以「球型輪胎原型機：球型感應馬達」獲獎。

國研院指出，這項成果經過幾年改進，張量科技所發明的球型馬達，預計將在今年6月和Space X 合作夥伴、波蘭衛星商SatRevolution一起搭著Space X 的火箭上太空進行驗證，也顯示這項競賽對培養儀器科技尖端人才確實發揮效果。

國研院指出，國研盃i-ONE儀器科技創新獎由國內產學界專家學者組成評選委員會，針對作品的創意性、學理性及可運用性進行評比，選拔表揚國內外各中學與大專院校學生的卓越儀器創新作品。

(工商 )