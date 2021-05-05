大立光4月合併營收33.99億元 呈雙減 16:412021/05/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）自行結算四月合併營收為33.99億元，較上月營收衰退15％，較去年同期衰退27％；前四月累計合併營收152.19億元，較去年同期衰退15％。 以四月的產品組合言之，八百萬畫素產品佔比最低，不到一成，一千萬畫素為五至六成，二千萬畫素為二至三成，其他佔一至二成。 《國際產業》新冠疫苖營收預測上修7成 輝瑞：需求將數年不墜 台聚集團建設公司總座涉內鬼 收遠雄4億回扣獲200萬交保 (工商 ) #大立光 #合併營收 #較去年同期 #萬畫素 #四月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重返5,000億元 鴻海四月營收 傲視同期 04:102021/05/05 財經要聞 《其他電子》鴻海4月營收站回5千億 攜前4月續登同期高 07:452021/05/05 財經 《電腦設備》新普科4月營收79.43億元 寫同期新高 15:242021/05/05 財經 《汽車股》智伸科4月營收年增58.76％ Q2營運保持成長 16:492021/05/05 財經 《經濟》109年台股營收王、獲利王、研發王出爐 10:012021/05/05 財經 《其他電子》4月營收登頂、全年逐季揚 勤凱走路有風 12:502021/05/05 財經 涉收遠雄上億回扣 昌軒總座200萬交保 04:102021/05/05 焦點要聞 《其他電子》鴻海4月營收優預期 內外資齊讚後市 12:332021/05/05 財經 追光少年 HOM畫漫畫重溫美術課 04:102021/05/05 藝文副刊 《半導體》矽格動能旺 4月營收衝次高 10:012021/05/05 財經 林又立換跑道當月薪5萬上班族 砸3千萬買人生第一房 08:292021/05/05 娛樂 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 女股神被打趴 旗下基金暴跌30％慘輸大盤 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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