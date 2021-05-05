大立光（3008）自行結算四月合併營收為33.99億元，較上月營收衰退15％，較去年同期衰退27％；前四月累計合併營收152.19億元，較去年同期衰退15％。

以四月的產品組合言之，八百萬畫素產品佔比最低，不到一成，一千萬畫素為五至六成，二千萬畫素為二至三成，其他佔一至二成。

(工商 )