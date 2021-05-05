英國小公主夏綠蒂

小公主夏綠蒂雖然5月2日剛滿6歲，但已自信滿滿，而且很大膽。身為老爸的威廉王子說，每當別人問她幾歲時，好強的她總會回答：「16歲！」

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，38歲的威廉說，夏綠蒂過了生日後會強調，「現在我6歲了，我要怎麼做，就怎麼做」。

此外，他透露，妻子凱特為女兒舉行了小型花園派對，還邀請了另一家人參加。而按照英國政府防範新冠肺炎疫情的規範，如果在戶外，可以容許兩家人聚會。威廉說，由於去年英國因新冠肺炎封城，夏綠蒂無法舉行5歲生日派對，但今年還好能小小補償一下。

只要夏綠蒂出現 往往都會成為媒體焦點

接著他有感而發地說：「他們長得好快！」威廉和妻子凱特育有兩子一女，大兒子喬治7歲，夏綠蒂排行第二，下面還有個3歲的弟弟路易。

而據《時人》（People）雜誌報導，從凱特為女兒拍攝的生日照看來，她簡直就像威廉的翻版。要是拿威廉的同齡照和女兒對比，就可以發現兩人從眼中閃現的光芒，到嘴邊調皮的微笑，都像是同一個模子印出來的。對於這點，威廉和凱特都有同感。

由於夏綠蒂是威廉唯一的掌上明珠，除了凱特常叫她的暱稱「樂蒂」（Lottie）外，他還特別為寶貝女兒取了個法文綽號「小可愛」（Mignonette），真是疼到心坎裡。

威廉和凱特都認為女兒長得像爸爸

文章來源：'I'm six now, I'll do what I want': Prince William reveals feisty Princess Charlotte is 'growing up fast' and tells anyone who asks that she's 16!
文章來源：Prince William Shares Details About Princess Charlotte's 6th Birthday Celebration
好勝愛冒險 小公主夏綠蒂獲新綽號
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(中時新聞網)

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