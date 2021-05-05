為了解國家漫畫博物館目前籌設進度，立委黃國書5日召集相關單位會勘。（馮惠宜攝）

國家漫畫博物館歷經多次波折，於去年10月確定續留台中並完成重新選址作業，以帝國糖廠、台鐵新民街倉庫、湧泉公園三場址組合設置博物館建築群，為加速落實，立委黃國書5日召集相關單位會勘，唯目前文化部先期規劃仍未出爐加上台鐵倉庫仍有私有權部分無法點交，黃國書直言「很難在三年內開館」。

黃國書5日下午邀集文化部、台中市政府及台鐵局等一同到帝國糖廠會商了解目前國家漫畫博物館規劃方向與進度，文化部人文及出版司 司長陳瑩芳指出，目前已委外進行先期規劃案，預計整體方向可以在6月底出爐。

黃國書表示，他與立法院副院長蔡其昌等多位台中市民進黨立委為爭取國家漫畫博物館在台中設立費了很大的功夫，終於在106年爭取到行政院核定經費，後續台中市政府也與文化部簽署了「國家漫畫博物館」合作意向書，原定以中台灣電影中心部分空間來進行建置，唯仍因故宣告破局。經各方協調，文化部也在去年10月擇定以東區兩基地組合方案作為設置地點，讓台中市民非常期待，然而已逾半年卻遲未有後續進度！

會中也進一步討論帝國糖廠現在OT廠商的合約要如何因應？台鐵局何時與市府完成點交新民街倉庫群？後續修復與擴建期程、經費如何規劃？兩基地涉及文資法和地目變更如何因應？作為國家級的博物館空間是否足夠？台鐵局與台中市政府也允諾全力配合，唯因目前仍在先期規劃中，加上台鐵倉庫仍有部分私人所權問題待解決，黃國書認為三年內很難開館。

(中時 )