高美野生動物保護區生物多樣性生態體驗活動5月至8月共規劃8場，由協會人員解說並帶領民眾走入高美濕地。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

為推廣生物多樣性環境教育，台中市農業局委託台灣野鳥協會舉辦「110年高美野生動物保護區生物多樣性生態體驗活動」，在5月至8月共規劃8場免費生態導覽，由協會人員解說並帶領民眾走入高美濕地，介紹濕地內的動、植物生態，讓民眾參與並了解生物多樣的重要性，一起支持並愛護這塊土地。

農業局表示，高美濕地具有豐富人文景觀與自然資源，是台中知名生態旅遊景點，市府為推廣生物多樣性環境教育，讓更多市民了解高美濕地的歷史及現況，委託社團法人台灣野鳥協會舉辦生態體驗活動，提昇民眾生態保育素養，進而支持並愛護野生動植物，攜手參與自然保育工作。

農業局指出，導覽活動共分三梯次，第一梯次時間為5月23日、6月6日及20日，於5月13日開放報名；第二梯次時間為7月3日及18日，於6月22日開放報名；第三梯次時間為 8月1日、14日及28日，於7月20日開放報名，名額每梯次約50位，額滿為止。

農業局補充，活動內容包括濕地生態、鳥類、植物、燈塔、高美社區文史景觀導覽，歡迎機關、團體、學校、公司行號等對高美濕地生態資源有興趣者踴躍參加，並於下列網址線上報名https：／／www.beclass.com／rid=2546347608faa9bc38ce；提醒民眾參與活動時務必遵守政府防疫政策，在體驗高美濕地的生態與人文時務必勤洗手、保持社交距離，並於人潮擁擠時佩戴口罩。

(中時 )