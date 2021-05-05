海運景氣旺，慧洋-KY(2637)4月合併營收為13.82億元，續創單月新高表現，年增53.58％；累計前4月合併營收達49.19億元，年增33.27％。慧洋同步公告自結獲利，受惠散裝航運船型日均價維持2萬美元以上，單月營業利益5.05億元，推升慧洋營業利益率至37％；業外部分，因台幣及日幣升值而各有約美金100萬元匯兌損失；另有4艘船舶提前解約賠償金，同時依據會計處理原則提列資產減損後，共計有約700萬美元業外收益，單月稅前盈餘為5.57億元，每股稅前盈餘為0.75元。累計前4月稅前盈餘為14.52億元，每股稅前盈餘為1.95元。

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）近來急速飆漲，散裝航運呈現供不應求狀態，中小型船舶日租金維持2萬美元以上高檔，主要受惠於疫情趨緩後全球原物料需求回補、各國推動擴大基礎建設與振興經濟等政策，再加上新造船訂單逐年減少的結構性因素，使得中小型船舶指數飆漲，近期公司在簽訂租約時，亦觀察到租家簽長約的意願提高，顯現出市場對於未來充滿信心。

在船隊佈局方面，4月下旬已順利交付由日本名村造船輕便型（Handy/38,000 DWT，船名：Bunun Respect）船舶一艘，並已有2年長租合約，累計最新船舶數量達139艘，平均船齡約7年，為世界最具規模之輕齡節能散裝船隊之一；至於處分船舶規劃上，由於整體市場仍呈現供不應求狀態，二手市場交易活絡，慧洋今年亦將積極擴大處分動作，以20艘為目標，以期能提升船隊運力，同時穩定集團財務結構。

慧洋今年預估將有57艘船舶進行換約，預期全年換約漲幅可達32.17％，市場熱度可望延續，將首見全年無淡季的營運表現。

(時報資訊)