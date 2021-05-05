富達國際於今日發表「女力驅動大未來-2021台灣女性投資理財報告」，調查發現，台灣女性的財務焦慮感較高，有四成五（45%）的女性擔心自己的財務狀況，男性則為三成七（37%）。而受新冠肺炎疫情影響，逾三成（36%）台灣女性的個人收入減少，但台灣女性在投資、儲蓄或退休金存款上也比較傾向維持原有水準。

和富達去年調查結果相較，台灣人預期退休年齡延後兩年。據富達2021最新調查顯示，台灣女性預期退休年齡為63歲，男性為64歲；女性的退休儲蓄目標金額較去年多15%；期待退休後年收入達110萬元，男性調查結果則與去年相去不遠。

富達投信投資部主管張翠玲表示：「雖然台灣女性在理財上的焦慮感較男性高，儘管受疫情影響令三成多女性的個人收入減少，但我們樂見一半的受訪女性維持原來的投資、儲蓄和退休金存款額，這表示大家都採取長線的方式累積財富，為未來作準備。大家可以善用『YES口訣』，簡單改變成就大不同。」

Y：Youth從年輕就提早開始理財與進行退休規劃，善用時間和複合效應累積財富。E：Easy way提早學習簡單的投資理念，增加投資知識，多了解投資選擇和實現目標的方法。像是「收入-儲蓄/投資=消費」就是簡單而有效的理財方法。S：regular Saving透過定期定額進行投資，聚沙成塔成就大不同，去實現不同的理財目標。

而在最受女性關注的永續╱ESG議題上，則以勞工權益居首；女性有四成三（男性有四成）最關心此議題。其次為氣候變遷；有三成九女性對氣候議題表示關心（男性有四成三）。

富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示：「投資人對永續投資還覺得陌生，可能也會擔心回報是否達標，目前在投資面已經逐漸證實，具備ESG因子的投資研究下，具備較佳ESG評級的標的金融產品，在2020年新冠疫情造成經濟波動的情況下，風險抵抗力與報酬表現相對ESG較差的標的為佳。台灣投資人應該要走在這個趨勢的前面，把握ESG相關的投資機會。

(時報資訊)