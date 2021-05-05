測試大廠京元電子(2449)受惠訂單需求暢旺及漲價效益顯現，2021年4月合併營收續「雙升」至27.57億元，連2月改寫歷史新高。在產能滿載及漲價效益帶動下，法人看好第二季營收可望持續成長，挑戰新高紀錄，今年營運成長樂觀。

京元電公布4月自結合併營收27.57億元，較3月26.66億元成長3.43％、較去年同期25.84億元成長6.68％，連2月改寫歷史新高。累計前4月合併營收103.88億元，較去年同期95.85億元成長達8.37％，續創同期新高。

京元電受惠台系主要客戶、美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長，填補華為訂單缺口，使今年以來營運淡季不淡，營收動能持續暢旺。法人指出，主因5G及WiFi 6等規格升級需求強勁，相關產品搭配的電源管理及射頻IC規格同步升級，使測試需求持續暢旺。

展望後市，由於訂單需求暢旺，致使測試產能供給吃緊，後段測試廠除調漲每小時測試價格因應，並將過往給予優惠的測試介面成本轉嫁給客戶自行吸收。在稼動率持穩高檔、價格趨勢轉佳及成本有效移轉下，法人看好京元電第二季營收有望創高、獲利亦可望顯著提升。

京元電今年台灣資本支出達69.89億元，加計蘇州京隆等子公司資本支出約23.9億元後，合計今年資本支出將達93.79億元，年增約10％。董事長李金恭日前表示，來自5G相關測試訂單需求熱絡，對今年營運成長樂觀看待。

(時報資訊)