光學鏡頭廠-大立光(3008)4月合併營收為33.98億元，月減15.26%，由於供應鏈缺料問題影響客戶訂單，大立光表示，5月拉貨動能看起來會比4月下滑。

半導體缺料負面效應持續顯現，衝擊到大立光第2季營運，大立光營收如同執行長林恩平於日前法說會預告，「AP及感測器受到天災影響，導致某些使用高畫素感測器客戶停產，由於原地重新生產或另外投產都需要一季的時間，4月會比3月差，5月看起來也不好」。

大立光4月合併營收為33.98億元，月減15.26%，年減27%，累計前4月合併營收為152.18億元，年減14.84%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光4月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔10%到20%。

大立光表示，5月拉貨動能看起來會比4月下滑。

儘管第2季營運受AP及感測器缺料影響不樂觀，不過林恩平指出，高階機種客戶因產品已經規劃好，目前看起來是延後一季度出貨，為避免下半年生產過度集中，客戶有要求提前生產一些，如果賣得很好，有機會強力拉貨。

除拉貨只是遞延，今年高規格鏡頭設計的數量沒有比較少，林恩平表示，目前7P有愈來愈多機種導入，但7P不全是高階鏡頭，也有低階產品，8P都是高階規格，9P則已確認設計採用，至於能不能順利量產還不知道。

在VCM業務部分，林恩平表示，公司投入VCM已久，因為我們VCM及鏡片兩個製程都會做，如果兩個綁在一起做，能夠做得更好，且鏡片加VCM一起交給模組廠，模組廠不用對焦，生產程序較短，對模組廠較有利，至於是否鏡片與VCM一起組要看客戶需求，我們會依客戶的預測對VCM進行擴產。

(時報資訊)