因應少子女化危機，行政院為鼓勵生育，行政院長蘇貞昌昨主持跨部會議初步決定，擬將現行孕婦免費產檢補助，從10次調升到14次，產檢假亦由現行5天調整為7天，預計明天行政院會拍板通過。此外，因應產檢假增加2天，政院研擬給予雇主補助措施。

據悉，蘇貞昌日前在性平委員會議裁示，研擬擴大不孕症補助對象及懷孕生產過程特別需要照顧，並要求衛福部、主計處積極盤整研議；蘇貞昌昨舉行跨部會議討論方案，初步決定擬將現行孕婦免費產檢補助次數10次調升到14次，明天院會安排衛福部提報的「少子女化報告」討論。

政院官員表示，產檢假也將由5天調高為7天，考量勞工增加2天產檢假造成雇主負擔，政院正在研議補助。此外，新增1次懷孕中期「妊娠糖尿病篩檢」及1次貧血檢查補助，超音波檢查則從1次調升至3次。

同時，夫妻同時申請育嬰留停的相關規定也將放寬，未來夫妻可望能同時申請育嬰留停。另外，考量不孕症的診療費用過高，成為許多家庭負擔，政院也研擬擴大不孕症的診療補助對象，明政院預料將拍板定案。

(中時 )