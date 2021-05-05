台中市教育局積極推動童軍教育，每年規劃2次幼童軍聯團活動，提供全市各校幼童軍觀摩與互動，今日在中央公園舉行109學年度第2學期幼童軍聯團活動，共51校幼童軍齊聚學習，主題以「中央創意新科技 狼蛙智慧拼永續」，結合「科技、環保」概念，讓幼童軍體驗自然生態，了解節能減碳、地球資源永續的重要。
台中市109學年度第2學期國民小學幼童軍聯團活動由西屯國小承辦、西苑高中童軍團支援，藉由小隊、徽章與榮譽制度等增進孩子童軍知能，活動包含聯團大集合、舞動青春唱跳表演、個人考驗與團隊探涉等，讓幼童學習團隊合作、個人責任、從做中學及培養冒險犯難的精神。
西屯國小校長蘇仁彥表示，活動落實防疫措施，參訓師生均依報名名冊參加，出發前在校量測體溫，搭乘交通車時佩戴口罩，活動中也保持良好社交距離。此次聯團活動展現教育局持續推動童軍教育的用心與堅持，期盼幼童軍們盡情享受這次體驗探涉之旅。
教育局說明，中央公園佔地67公頃，種植106種以上喬木，樹木高達1萬棵以上，有台中綠肺的美譽，且以「智慧」、「低碳」及「創新」理念設計，設置太陽能光電板發電系統，成為能源自給自足的生態公園。今日聯團活動還贈送參與者每人1個環保袋，期許每位參與活動的幼童軍，了解環境永續的重要。
(中時 )
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