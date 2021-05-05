華航諾富特飯店染疫風暴延燒，今被爆出桃市府去年8月26日同意諾富特為防疫旅館，但未說明僅限於二館，且經衛生局同意，華航才把機組員安置在一館的7、8樓。桃園市長鄭文燦下午表示，該爆料未完整揭露公文，是「假爆料」，而華航已涉及違規，市府已把全案資料移送給衛生局裁罰。至於裁罰結果何時出爐，鄭說，按照規定來，這要做調查。

鄭文燦下午出席「台印抗疫醫療物資捐贈儀式」，被問到桃市府去年核准華航諾富特飯店為防疫旅館，但公文並未說明一館或二館，造成疫情疏失？鄭直言「這是爆料是假爆料」，此份公文有附件，附件由華航諾富特提出二館作為機組人員的防疫旅館，勘查紀錄與核准範圍也是以二館為限，此份公文只揭露一半。

鄭文燦說，華航諾富特飯店的一館是觀光飯店，由於它沒有申請為防疫旅館，所以可以繼續營業，包括餐廳、宴客廳、會議廳及一般旅客的進住，一旦申請為防疫旅館就不能營業，「這份公文只公布前2頁，沒有公布勘查紀錄」。

媒體詢問，有無感覺到中央把責任推給地方，鄭文燦指出，防疫是中央與地方合作，民航局去年3月指定華航諾富特飯店作為機組人員檢疫處所，及華航的宿舍，同年8月中央疫情指揮中心認為檢疫處所必須符合防疫旅館的規定，所以諾富特申請二館作為防疫旅館，並沒有申請一館。

鄭文燦表示，機組員與防疫旅館的管理制度不同，外籍航空的機組人員過境而不入境，從專屬通道、防疫車隊直接到達諾富特，檢疫天數是1到3天，華航宿舍最早是7天。

鄭文燦也積極向中央建議，未來機組員的防疫旅館，首先要提出申請，其次不能用分層管理，應整棟管理，才能確保風險在可控管的範圍內，再者，現在看到機組員的風險較高，因此中央疫情指揮中心及民航局，確實應該提高標準。

(中時 )