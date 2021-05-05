歌手出身的香港女星李蘊，早在2004年、12歲時就被唱片公司相中，以女團「Cream」出道，有好身材的李蘊還出版過個人性感寫真集，演藝表現不俗，而李蘊2015年與金融才俊羅章冠結婚後，她陸續生下一對子女，身為雙寶媽咪的李蘊，她日前則難得解放性感、曬出泳裝照，但卻被網友揪出有凸肚，對此，李蘊則大方表示「沒空P圖」。

現年29歲的李蘊在2015年與金融才俊羅章冠後，就淡出螢光幕，專心相夫教子，夫妻婚後育有一對子女，幸福組成一家四口，然而，身為雙寶媽咪的李蘊，日前則罕見曬泳裝照，只見李蘊身穿黑白格紋的連身泳裝，並對著鏡頭擺出俏皮姿勢，一雙白嫩長腿全都露。

李蘊罕見曬泳裝照。（圖／取材自李蘊 Renee Lee臉書）

李蘊難得曬泳裝照，卻遭網友留言問：「這套是泳衣還是睡衣？」李蘊則淡定回應：「泳衣」，還有人驚問：「（這）個肚腩...」，對此，李蘊也大方說：「沒空P圖」，她直白又豪爽的回應獲得網一片狂讚：「還是很少女」、「已經很瘦了」、「瘦的人一定會有肚腩」、「身材很不得了」。

李蘊罕見解放性感，俏麗模樣完全看不出來是雙寶媽咪，根據《東網》報導，李蘊被問到身為人母曬性感泳裝照，她則笑說：「以前我的寫真就叫性感」，李蘊還直呼自己生完小孩後，身材都走樣，最後，李蘊還笑稱，自己穿泳裝曬腿已經是她的極限了。

(中時新聞網)