高雄市政府農業局辦理「創客學堂」，這次邀民眾參訪百年老店「中外餅舖」，並讓大家在蓮池潭美景區學習百年古藝「棋餅手作體驗」。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市政府農業局辦理「創客學堂」，這次邀民眾參訪百年老店「中外餅舖」，並讓大家在蓮池潭美景區學習百年古藝「棋餅手作體驗」，喝茶吃餅。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

中外餅舖是高雄在地老店，開發諸多創意糕點，品項多達五十幾種。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市政府農業局辦理「創客學堂」，這次邀民眾參訪百年老店「中外餅舖」，並讓大家在蓮池潭美景區學習百年古藝「棋餅手作體驗」，喝茶吃餅，一場活動下來，大家收穫滿滿，期待下次能有機會再完成不同體驗。

中外餅舖是高雄在地老店，開發諸多創意糕點，品項多達五十幾種。這次讓民眾體驗的「棋餅」，是以97％綠豆泥為餡料，製成象棋造型的傳統餅品，融合現代創意，讓學員從製餅、裝盒、打包到最後配茶食用，了解製餅過程，再品嘗自己的作品，配上店內特有的功夫茶，別有一番風味。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄農村社區有很多優質農產，而且藉由農村再生計畫的支持，已經有相當不錯的加工與設計包裝，接下來若能與企業合作，擴大行銷通路，就能發揮「六產整合」更大的效用，這次，以「創客學堂」為平台，媒合高雄農產與企業合作，就像「中外餅鋪」店裡販售的茶餅，就是使用高雄農村社區的茶葉製成。近來，中外餅舖也積極接洽大樹蜂蜜產業，準備進行雙品牌的結合，持續擴大宣傳效益。由農業局推出的創客學堂，將高雄農村社區與各領域專業結合，不但帶來創新與改變，同時大大地提升社區的知名度。

(中時 )