民進黨趙介佑黑道風波，扯出國策顧問中常委黃承國被在野黨批有黑道背景；民進黨林錫耀表示，每種角度都可，他今天若用在野黨論調看待這件事，或是用個案審視，有失中立公平立場，一切回到黨制度，循黨機制處理，這樣比較公平。

至於排黑條款會查既有黨員嗎？他說，民進黨員二、三十萬，即使建立資訊系統，短時間內很難運作，既有黨員，一般黨員，「民進黨是大眾化政黨，也不是說只要加入民進黨，每個人生活點點滴滴都要很嚴謹」，坦白說，這一點也不是黨規的要求。

他強調，但若有違害黨形象、事件，蔡英文主席也說，畢竟民進黨黨公職遍佈各地，有發覺即使是一般黨員，但是做出違反社會所不容的事，可以通報，黨員違紀處份也會回到地方評議系統加以黨紀論處。

但是查核既有黨職部分，他說，黨職加公職約四千人，黨內選舉選出來的，黨代表執委評委、中評委、公職代表里長以上，鄉鎮長立委以上，四千人會定期透過這個系統查核，不然有無出什麼事，他們也不認識，也沒人發覺或通報，要仰賴現代化科技，若查詢速度快，一個月或一季就可以查一次，該進一步處理，再交給權責單位做處理。

林錫耀今天對於黃承國及更生人民進黨是否接納等問題表示，他是黨的秘書長必須依照黨規章處理事務，針對個人性個案希望回歸制度，用制度、機制處理，若針對個案表明態度，會容易有個人偏失，不太適合。

林說，每一個有不同角度評論，也有人替他喊冤，認為檢肅流氓條例已經廢止，但也有人說，黑就是黑，每種角度都可。

他表示，一切都回到黨規章，他任意臧否，或對個案做臆測性評論，這樣做不太妥當，所以還是回到黨規章。

(中時 )