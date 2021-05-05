群達環保股份有限公司欲在台東市中興路利家工業區附近設置廢棄物再生處理廠，被質疑會成為下1座焚化爐，引發近200名民意代表聯合居民反彈。（蔡旻妤攝）

群達環保股份有限公司欲在台東市中興路利家工業區附近設置廢棄物再生處理廠，被質疑會成為下1座焚化爐，引發近200名民意代表聯合居民反彈。（蔡旻妤攝）

群達環保股份有限公司欲在台東市中興路利家工業區附近設置廢棄物再生處理廠，被質疑會成為下1座焚化爐，引發近200名民意代表聯合居民反彈。（蔡旻妤攝）

群達環保股份有限公司欲在台東市中興路利家工業區附近設置廢棄物再生處理廠，被質疑會成為下1座焚化爐，引發近200名民意代表聯合居民反彈。（蔡旻妤攝）

由台東縣政府管理的垃圾焚化爐完工16年迄今仍未啟用；然而台東1間民營的群達環保股份有限公司打算在台東市利家工業區設置廢棄物再生處理廠，被質疑會成為另座焚化爐，引發近200名民意代表聯合居民反彈，而業者原訂5日召開的說明會因故取消，僅派員書面澄清公司僅生產再生燃料，並非焚化爐。

「堅決反對！環境不容汙染」」豐田里長黃泉智說，業者本來下午要開說明會，卻臨時通知取消，明顯是預知民意反彈而不敢召開；豐年里長張瑞武也表達反對，強調絕未如外傳接受業者「摸頭」，更說這裡有老人住的仁愛之家、飯店及不少學校，更是應受保護的部落，呼籲縣府應好好把關。

群達公司原訂5日向史前館租借場地辦理說明會，3日以借不到場地為由取消，然而數百名居民仍到場表達反對，包括豐田、豐年及台東市多位里長、市民代表張品澤、謝龍泉，以及縣議員黃治維、林威志、林參天、周達三、王文怡等不分藍綠紛紛到場聲援，由台東市長張國洲也帶頭反對。

「台東縣已有焚化爐，依法也即將營運，何必再設置廢棄物循環再生處理場？」張國洲說，業者申請每月要燒逾5000噸的固態及液態廢棄物，全市1天垃圾量才100噸，不需要第2個焚化廠，且再生燃料讓中華紙廠當燃料，還會造成2次污染，更令人擔心的是燒醫療廢棄物，呼籲業者愛財取之有道。

據了解，居民針對廢棄物產生的影響、業者如何控管不符合物質、衍生燃料送紙漿公司使用是否產生二次汙染，以及開發地位處利嘉部落，是否與族人充分溝通，以及營運後如何降低環境影響等都產生質疑。

群達公司書面聲明，因史前館整修，故將說明會延期，說明將興建的廢棄物循環再生處理廠是利用機械加工破碎、分選、分離與調質等物理性方式，生產再生燃料，並不是興建焚化爐，請鄉親勿輕信謠言，強調從未有燒醫療廢棄物的計畫。

(中時 )