台灣女星郭碧婷2年前嫁給香港影視大亨向華強的兒子向佐，去年10月兩人迎來寶貝千金「小奶皇」，升格為一家三口。最近郭碧婷亮麗復出，談到新手爸媽甘苦談，透露老公負責當嚴父，引來網友熱議。近日向佐在直播中喊冤，稱自己是慈父，只是媽媽向太、老婆郭碧婷都捨不得管教孩子，他便扛起責任，無奈直言總是要有人負責教孩子規矩。

郭碧婷2019年結婚，成為「香港最狂豪門」、身家千億的向家媳婦，最近郭碧婷產後首度出席活動，透露向佐當爸後搖身變成嚴父。對此，向佐在直播中澄清自己是「慈父」，是因為太太郭碧婷平時生活很自律又對孩子很有愛，又加上自己的爸媽超寵小奶皇，「向太等了孫子和孫女很久，隔代親嘛！有時候我就做做壞人囉！」

向佐、郭碧婷去年替愛女舉行百日宴。（圖／翻攝自向佐JackyHeung、向太Tiffany陳嵐微博）

向佐無奈皺眉說自己真的不是很兇，像是電話繩子、頭髮這些不應該抓的東西，向佐會跳出「提醒」女兒，「各位都很疼她，我也很疼她，但有些東西總要有一個人跟她說嘛！雖然她不一定懂」，並稱讚女兒「過分聰明」，才覺得更該好好教女兒哪些東西可以碰、哪些不能碰。

向佐喊冤稱自己不是嚴父。（圖／翻攝自微博）

向佐說著說著面帶無奈，不時望向遠方，補充自己再過一陣子也要離開孩子去工作，所以才更想趁機好好教女兒，還說自己會抽空灌輸女兒「好的思想」，例如爸爸媽媽會一直陪伴她之類的。引來網友看了後回應：「這才是做父親應有的價值觀，給向佐點個大大的讚」、「教育孩子應該嚴厲和溫柔並施，支持向佐的做法 」、「疼愛但是不溺愛孩子，這樣子挺好的，不會養成嬌縱的模樣」、「愛家的男人太有魅力」。

(中時新聞網)