中市發生酒駕撞死人後買酒喝事件，律師林瓊嘉表示，此舉是「自誤誤人」，涉酒駕致人於死及肇逃2罪。（陳淑芬攝）

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中市方姓美髮師5日凌晨3時許，駕駛賓士車撞死媒體人黃暐瀚的7旬母親，肇事後竟到附近超商買啤酒喝，警方對方男進行酒測，酒測值達0.40mg／l，行徑引起社會譁然。律師林瓊嘉表示，方男肇事後不立即報警救援，反而跑到超商買酒喝，顯然是想躲過酒駕過失致死罪，行為是「自誤誤人」，可惡至極、惡性重大，沒有報警及留在現場救援，不但無法適用自首減刑，又增加一條肇事逃逸罪責。

林瓊嘉指出，方男開車撞擊被害人後，離開現場至超商買酒喝，顯然是想躲過酒駕過失致死罪，但是此行為反而是「自誤誤人」，在發生交通事故時，肇事者有義務留在現場救治或救援被害人，立即報警。若立即報警可以適用自首要件得以減輕其刑。

林瓊嘉分析，一般過失致死可處5年以上有期徒刑；酒駕過失致死要處3年至10年有期徒刑；而肇逃則可處1年以上、7年以下徒刑。很多人認為，酒駕一定要酒測的酒精濃度超過0.25mg／l以上，才成立公共危險罪及酒駕過失致死罪，事實上，當喝酒後不能安全駕駛肇生事故即涉及相關罪責。

林瓊嘉指出，方男被逮捕時酒測的酒精濃度超標，除非他能證明在肇事前未喝酒，但是肇事前若未喝酒，為什麼肇事後卻不救人？顯然他的行為是因喝酒後不能安全駕駛，為掩飾酒駕行為而去買酒喝，更可證明他涉及酒駕過失致死罪，至於肇事後，他買1瓶啤酒喝，是否全部喝光已非重點。

至於肇事逃逸認定，林瓊嘉指出，最重要的關鍵是肇事後必須留在現場，對被害人做救治或救援。而方男肇事後，竟逃離現場到到超商買酒，縱使再回到現場，如果不是對被害人救治或是救援，只是觀察及圍觀，那就是肇逃行為，除不符自首要件規範外，也不影響肇逃的成立。

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(中時 )