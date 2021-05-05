在前一個交易日的大量拋售後，歐股周三早盤出現彈升，大宗商品價格飆升，推升了礦業股；另外企業財報維持正面的動能，也讓市場情緒更加樂觀。
周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲3.81點或0.88%，為437.46點。德國DAX指數漲0.9%；英國FTSE指數漲0.6%。
英國大型採礦公司力拓集團(Rio Tinto)、必和必拓(BHP Group)、英美資源集團(Anglo American)皆上漲逾2%。受到全球經濟快速復甦的樂觀預期，銅價漲到每噸1萬美元的關鍵心理關卡。
另外油價上漲；市場憧憬經濟重啟，原油需求將增加。紐約原油期貨每桶升0.41美元，報66.1美元；布蘭特原油升0.46美元，報69.34美元。
科技股在前一交易日大跌3.7%之後，早盤上漲1.4%。
歐洲汽車製造集團Stellantis小漲0.8%。該集團公布優於預期的季度營收，但警告全球半導體問題將在本季度造成更大衝擊。
德國時尚品牌Hogo Boss漲2.9%。該公司第一季在中國的營收幾乎翻倍，其休閒服飾業務回復成長。
(時報資訊)
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