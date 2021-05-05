伊甸基金會今天舉辦「愛孩童幸福節」親子互動展，在母親節前夕舉辦「愛孩童幸福節」，除了幫助孩子，也希望透過專業團隊的力量給予照顧者支持，陪伴父母度過生命中艱難的時刻。

據伊甸基金會「兒童發展知多少」調查，發現父母、親友及祖父母等非職業照顧者中，有近6成在孩子有發展遲緩狀況出現時，選擇以「再觀察」或「應該沒事吧？」的保守心態面對，顯見，家長們對幼兒發展歷程及學童成長的需求，普遍缺乏了解；加上伊甸多年的服務經驗中發現，當孩子的成長過程卡關的時候，照顧者也往往十分徬徨無助。

今年兩歲的慢飛天使小銘，4個月大時因為陪著家人到伊甸的服務中心，而被社工察覺他對身旁大人的動作較無反應，一歲時無仿說能力，接觸陌生環境時也容易沒安全感，因此在社工的建議及陪同下就醫，並開始接受早療服務。現在小銘的字彙逐漸累積，也比較願意接觸新環境，認知跟表達也都慢慢有了進步。小銘的媽媽也在伊甸接受許多親職課程，更加了解孩子的成長進度，也增進育兒知識，希望幫助孩子追上成長的腳步。

伊甸基金會副執行長何天元表示，愛孩童幸福節的舉辦是希望倡議「都是孩子都要愛」的理念，此次親子互動展設計情境式的互動關卡，以寓教於樂的闖關關卡讓參與的大小朋友都能了解到，邀請民眾響應伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助一位慢飛天使接受早期療育服務，有機會趕上成長步伐。捐款可洽伊甸官網，或洽捐款專線 (02)2230-6685。

(中時 )