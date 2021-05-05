《懸崖之上》是大導演張藝謀最新諜報力作。（摘自懸崖之上微博）

五一連假大陸電影票房競爭激烈，根據燈塔專業版統計，截至今天（5日）12時，「五一檔」總票房（含預售）已突破15.27億人民幣（約67億台幣），而陸媒第一財經報導，今年五一期間，大陸電影業一掃去年因疫情影響的票房低迷，打破五一檔票房、人次、場次三項影史最高紀錄並持續刷新，總人次4034.22萬，總場次225.31萬。統計指出，大陸「五一檔」電影票房呈逐年上升趨勢，除去影院因疫情停擺的2020年，2019年「五一檔」全國票房為15.27億元，2018年為10.06億元，2017年為7.84億元，2016年為6.5億元。

而目前繼續領跑的是許光漢主演的愛情片《你的婚禮》，票房為4.75億人民幣（約21億台幣）；張藝謀導演的《懸崖之上》口碑發酵，雖然在4日展開票房大追擊，單日票房超車《你的婚禮》，但仍以4.48億人民幣（約20億台幣）些微差距居次；而郭富城、許瑋甯主演的《秘密訪客》票房為1.82億人民幣（約8億台幣），排名第三。第四名和第五名則分別為古天樂、梁家輝、吳鎮宇和林家棟主演的王晶電影《追虎擒龍》1.47億人民幣（約6.4億台幣），以及姜武主演的《掃黑·決戰》9800萬人民幣（約4.3億台幣）

《你的婚禮》在大陸電影票房觀測APP「貓眼」評價8分，觀眾評價兩極，而《懸崖之上》評分高達9.1分，張藝謀從影40年首次拍攝諜戰片，不少影迷盛讚是看過「諜報片之最」，而《秘密訪客》的評分7.9則是差強人意。至於居四、五名的《追虎擒龍》和《掃黑·決戰》，「貓眼」評價分別是8.8分和8.9分。

(中時 )