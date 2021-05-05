「Metro Corner」，導入新科技產品應用，民眾只要點擊透明螢幕創新設備，即可得知全路網列車動態顯示。（黃婉婷攝）

台北捷運公司去年在板南線推出「車廂擁擠度即時告知功能」，乘客可透過「台北捷運GO」App與月台電視，依綠、黃、橘、紅4燈號判斷車廂人潮多寡，該系統即起正式於文湖線上路，預計明年3月會全線啟用。捷運忠孝復興站也推出「Metro Corner科技創新空間」，提供全路網列車動態顯示、小遊戲及天氣等資訊，還有自動現磨咖啡機，讓乘客邊喝咖啡邊掌握列車動態。

為分流車廂人潮，北捷車輛處、資訊處研發設計團隊突發奇想，透過列車壓力感測器，計算車廂載重所承受的壓力值，進而轉化為車廂擁擠程度，燈號分為舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級，但終端站因爲列車起站，將不提供擁擠度資訊。

雖然目前僅有板南線、文湖線可獲知車廂狀況，但北捷預計2021年3月，能陸續完成淡水信義線、松山新店線與中和新蘆線的系統建制，屆時民眾只要打開北捷APP，或觀看全線月台電視就能即時掌握列車資訊。

另外，北捷將忠孝復興站內的畸零空間再利用，打造「Metro Corner」，導入新科技產品應用，民眾只要點擊透明螢幕創新設備，即可得知全路網列車動態顯示、捷運營運資訊查詢、小遊戲、天氣及最新時事，還能在空間內使用全自動限磨咖啡機。

Metro Corner還有提供「捷運開箱」功能，把捷運人文風景，首次以360度影片呈現，提供民眾貓空纜車、捷運司機駕駛等身歷其境的感受，旅客可自由使用觸控螢幕取得360度現場體驗。接下來西門站與南港展覽館站也將陸續設置類似空間，以實驗方式驗證捷運旅客接受度，做為後續可行商業模式發展。

(中時 )