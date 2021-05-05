黃暐瀚母遭賓士男撞飛亡 網友痛心湧臉書致哀：酒駕罪無可赦！

台中市南區今（5日）凌晨3時許，知名媒體人黃暐瀚母親過馬路時，突遭酒駕方姓男子駕駛賓士衝撞，送醫仍傷重不治；曾任檢察官的律師孫治平指出，過失致死與酒駕害命的刑責差異大，而因其肇事後買酒喝疑似想掩蓋酒駕，因此其肇事前的行蹤與通聯記錄，將會成為定罪關鍵。

據《ETtoday新聞雲》報導，律師孫治平表示，倘若車禍過失撞死人，涉犯的為過失致死罪，最高可處有期徒刑5年，通常被告會因與被害人和解，因此獲判緩刑，而未達成和解，通常最多也就判10月。

孫治平說，但，酒駕撞死人所涉犯的是公共危險罪，條文指出，若服用毒品、麻醉藥品類之物致不能安全駕駛，刑責將為有期徒刑3年以上、10年以下，與過失指死的法律刑度差非常多。

孫治平指出，以往若遇上駕駛想用事後喝酒掩蓋酒駕的情形時，將會追查其肇事前的行跡與通聯記錄，確認是否在餐廳用餐時就有飲酒，此外，犯下車禍理應留在原地，但方男卻離開現場買酒，打緊張牌恐也無法被檢方所採信。

黃暐瀚稍早結束台北工作，趕往台中處理母親後事，受訪時哀戚地說，原本才安排要在母親節回家陪她吃飯，但卻突然發生這種事，全家上下都難忍悲痛，而黃暐瀚一家也重回事故現場招魂，僅擲茭一次就順利擲出聖筊。

媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3點多，在台中市南區遭1名賓士車男駕駛撞擊身亡，黃暐瀚趕到北區殯儀館，受訪時眼眶泛紅。（張妍溱攝）

回顧案情，這起車禍發生在5日凌晨3時許，30歲方姓美髮師疑酒後駕駛黑色賓士車行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，而方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，5分鐘後才打電話報警。

由於撞擊力道過大、女子遭拖行超過50公尺，女子頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。

母遭賓士男撞亡... 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

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(中時新聞網)