智邦科技（2345）今日公布4月營收為46.25億元，雖較上月的51.9億元下滑，但仍創下歷年同期新高，另相較於去年同期的40.72億元，亦成長13.57％，累計前4月營收178.23億元，亦較去年同期的157.96億元成長12.83％。

(工商 )