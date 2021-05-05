智邦科技（2345）今日公布4月營收為46.25億元，雖較上月的51.9億元下滑，但仍創下歷年同期新高，另相較於去年同期的40.72億元，亦成長13.57％，累計前4月營收178.23億元，亦較去年同期的157.96億元成長12.83％。

世界先進Q1賺破紀錄 Q2更高
《半導體》京元電4月營收續攀峰 Q2戰新高

(工商 )

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