智邦四月營收創歷年同期新高 16:442021/05/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智邦科技（2345）今日公布4月營收為46.25億元，雖較上月的51.9億元下滑，但仍創下歷年同期新高，另相較於去年同期的40.72億元，亦成長13.57％，累計前4月營收178.23億元，亦較去年同期的157.96億元成長12.83％。 世界先進Q1賺破紀錄 Q2更高 《半導體》京元電4月營收續攀峰 Q2戰新高 (工商 ) #智邦 #月營收 #創歷年同期新高 #智邦科技 #雖較 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情影響毒品大缺貨 警去年查獲15座3級製毒工廠創歷年最高 16:142021/05/05 社會 散裝首見無淡季 慧洋4月營收刷新高 15:382021/05/05 財經 《半導體》矽格動能旺 4月營收衝次高 10:012021/05/05 財經 《國際經濟》美國3月貿易逆差 創歷史新高 16:152021/05/05 財經 重返5,000億元 鴻海四月營收 傲視同期 04:102021/05/05 財經要聞 260家興櫃公司 109年營收獲利雙成長 16:442021/05/05 財經 《電子零件》法人喊進卻賣超 聯茂逆跌 12:162021/05/05 財經 中化生Q1獲利創新高 營收挑戰30億大關 10:042021/05/05 財經 《電腦設備》新普科4月營收79.43億元 寫同期新高 15:242021/05/05 財經 《半導體》典範Q1獲利登6年高點 每股賺0.4元 11:082021/05/05 財經 《電腦設備》融程電Q1獲利登峰 每股賺1.13元 10:342021/05/05 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 女股神被打趴 旗下基金暴跌30％慘輸大盤 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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