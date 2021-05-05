五一假期海南離島免稅購物火爆 人均消費逾7400人幣 16:442021/05/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年大陸「五一」海南離島免稅購物人均逾7400元人民幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據大陸中新網報導，從海南省海口的海關統計資料看，今年大陸「五一」假期的前三天，海關共監管離島免稅購物金額4.85億元（人民幣，下同），且購物人次6.54萬人次，年增率分別大漲215.24％、140.23％。 此外，進一步統計這幾天買單的離島免稅購物旅客，人均消費超過7400元。分析海南的離島免稅購物政策不斷放寬以及市場主體擴容，是海南免稅品銷售火爆的重要原因。 大陸不肖培訓班 傳授作弊設備使用技巧 1人2萬8人幣 民眾黨團提《住宅法》修法 盼完善租屋法規 (旺報 ) #離島免稅 #購物 #人均消費 #大陸 #海關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打完疫苗 山東首創金色健康碼 04:102021/05/05 焦點新聞 蝦皮推1元蛋捲冰淇淋 網遭卡10分鐘：天選之人才能買到？ 07:492021/05/05 生活 美女主播、比基尼辣妹 踩線澎湖自行車跳島活動 18:392021/05/05 體育 紅色旅遊客群 95後、00後近半 04:102021/05/05 焦點新聞 五一長假 報復性消費潮湧現 04:102021/05/05 全球財經 《類股》基本面戰勝空方 玻陶股振作出擊 10:182021/05/05 財經 微信支付在滬發放10億人幣城市消費券 15:082021/05/05 兩岸 陸港觀盤－上海車展 電動化、智能化加速行業變革 04:102021/05/05 全球財經 殺死時間、喪失思考 過來人看短影音：世界都被佔據 12:122021/05/05 兩岸 當沖降稅延長 引發論戰－金管會：降稅助攻台股交易量 04:102021/05/05 財經要聞 陸「五一」出遊數據兇猛 「00後」爆增2.5倍 19:322021/05/05 兩岸 兩岸熱門新聞 世衛評估兩款大陸疫苗 對成年人有效性「信心程度為高」 - 兩岸 傳大陸擬升級一個太平洋上偏遠島嶼機場 - 兩岸 - 旺報 比海底撈更牛的連鎖火鍋品牌 徹底涼了 - 兩岸 - 旺報 中國被稱只是一隻紙龍 胡錫進：在台海較量 美就是紙老虎 - 兩岸 - 旺報 王毅布林肯 5月7日高級別會議交鋒 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。