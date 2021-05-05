根據大陸中新網報導，從海南省海口的海關統計資料看，今年大陸「五一」假期的前三天，海關共監管離島免稅購物金額4.85億元（人民幣，下同），且購物人次6.54萬人次，年增率分別大漲215.24％、140.23％。

此外，進一步統計這幾天買單的離島免稅購物旅客，人均消費超過7400元。分析海南的離島免稅購物政策不斷放寬以及市場主體擴容，是海南免稅品銷售火爆的重要原因。

(旺報 )