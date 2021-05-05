新北市樹林區柑園街一段、二段灌溉溝渠堆滿垃圾、水質呈現乳白色，地方里長質疑農水署改制業務空窗期，對地方事務不作為。對此，農水署表示，近期因缺水停灌，家庭廢水沈積才導致惡臭，人員會加強巡邏處理。（民眾提供）

新北市樹林區柑園街一段、二段周邊有許多農田，但道路兩側水溝數月未清，加上近日缺水灌溉溝未有水流注入，導致溝渠死水滋生蚊蟲、渠內積滿垃圾，惡臭味飄散。當地里長紛紛抱怨，指控行政院農田水利署業務空窗，未積極處理，並怒批內部主管是「外行管內行」，完全不顧當地民生。

「發生登革熱誰負責！」東園里長陳兩進抱怨，柑園一帶的灌溉渠道以往都是由桃園水利會負責，往年都會在汛期前清理水溝，但自從去年改制後，頻頻反應溝渠有惡臭問題，但都沒有人來清，樹枝樹葉、家用垃圾全都堵在水溝內，近期向水利署反應，竟回覆5月底發包處理，但死水滋生蚊蟲已數月，當地居民都擔心有登革熱疫情。

「水利署接手後管理層都高高在上，根本不了解地方需求！」西園里長陳振彥表示，水利署接手後流程都跑得很慢，溝渠缺水、滋生蚊蟲的問題一直都在，過往上報農田水利會處理都會立刻解決，但變成農水署掌管後態度消極，柑園街二段整條排水溝呈現乳白色，惡臭難聞，卻數月都清理不了。

農田水利署海山工作站長黃俊仁表示，農水署人員都會定期巡邏，里長反應也會立即處理，近期因鳶山堰水源吃緊停灌，柑園街一、二段又位在灌溉排水溝末端，沒有灌溉水源舒緩家庭廢污水臭味，導致臭味問題不斷出現，水利署已研討一個月通水一次，解決死水滋生蚊蟲問題，而里長反應5月底發包清潔處理是指柑園一帶所有灌溉溝渠整治，目前已派員加強巡邏處理。

(中時 )