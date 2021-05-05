美國仇視亞裔狀況嚴重，一名在紐約讀碩士的31歲台灣女學生，傳出被人持鐵鎚攻擊頭部事件。對此，教育部表示，為位學生5月3日晚間在紐約街頭遭遇襲擊事件，教育部駐紐約教育組於第一時間已經與受害同學取得聯繫並提供關心及相關協助。

一名在紐約攻讀碩士的台灣女學生「特蕾沙」（Thersea），2日晚間和友人到餐廳用餐後，要到附近地鐵站時，突遭一名非裔女子咆哮，要她「脫下口罩」，隨後並以鐵鎚攻擊她的頭部，導致她頭部受傷，到醫院縫了7針。

對此事件，教育部駐紐約辦事處已經掌握，並提供特蕾沙必要的協助。因應近日在美國襲擊亞裔事件頻傳，教育部駐紐約教育組再次於台灣同學會群組提醒臺灣留學生外出務必小心，盡量結伴同行，如遭遇攻擊，儘速通報警察及校方，並和同學會及家人保持聯繫！

教育部表示，我國在紐約州留學生約有2549人，惟Covid-19疫情期間部分學生已返台避疫。目前在美國的台灣學生，如有緊急需要協助事項，將由教育部駐外單位協助。

(中時 )