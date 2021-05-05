余天、李亞萍的二女兒余苑綺2019年補請婚宴，席開百桌廣邀好友，當時澎恰恰因為工作無法到場，包了3600元紅包，讓李亞萍揚言要「把紅包退回去」，引起澎恰恰不滿回嗆，事後雙方都稱只是鬧著玩，日前李亞萍又坦言2人沒有心結，私底下還會互相聯絡。

據《三立新聞網》報導，前陣子有消息傳出，李亞萍8日將登上澎恰恰主持的三立節目《超級夜總會》，她也親自證實此事，澎恰恰知道她要來上通告，還特別先打電話寒暄，彼此互相關心下近況，「哪有什麼心結」。

李亞萍透露，2人有心結都是子虛烏有的傳言，她還曾安慰對方欠債一事，「關關難過，關關過，在哪裡跌倒，就要在哪裡爬起來，人不可能沒低潮過」，李亞萍也表示，澎恰恰那麼愛拍電影，是因為他就像是藝術家，但是拍電影講求時機點，不一定會得到與預期相符的結果。

余天一家感情非常好。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

事實上，當初李亞萍在余苑綺婚宴之前，就先做好心理準備，但聽到澎恰恰紙包3600元還是忍不住動怒，「後來我退回去給他，我說你人不來，你就不要包了謝謝，經濟拮据啦！」澎恰恰也氣得在臉書回應：「您嫌少，那就對不起！」事後李亞萍開記者會認錯，稱自己只是開玩笑，澎恰恰也釋懷，2人依舊是摯友。

(中時新聞網)