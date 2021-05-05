網友喊「賣G（台積電）求榮」是對的！長榮海運因被證交所列注意股，提前公告3月財務數字，3月除營收321.72億元，不僅首次單月營收破300億元，更年增1.34倍，續創歷史新高，更交出單月稅後大賺135.11億元、每股稅後盈餘（EPS）2.36元，年增21倍的好成績，法人也看好，長榮首季每股純益將可達6元以上。

陽明則在日前提前公告3月財務數字，3月自結稅後純益約79.4億元，較去年同期成長20倍之多，每股純益（EPS）為2.43元，續寫新猷。

缺櫃缺艙情況依舊，長榮海運總經理謝惠全日前在法說會上指出，全球塞港情形導致艙位供不應求，尤其美西塞港持續嚴重，加上第3季傳統旺季到來，預期塞港問題短期內都不會解決，直言「今年將會有不錯的成績」，也讓3月獲利數字備受法人期待。

謝惠全並透露，因為全球運價狂飆，經過去年搶櫃、搶艙的風波後，多數客戶缺櫃缺到怕，多希望能獲得艙位的保證，願意增加簽長約的比重，長約運價有必要調整，而且以現在的運價表現，長約會有一個相當比率調幅，也會反映在營收獲利上。

(中時 )